Опубликован график отключения аналогового вещания

Министерство связи опубликовало график отключения регионов от аналогового вещания и перехода их на полностью на цифровое телевидение. Жители России бесплатно получат пакет из 20 каналов первого мультиплекса в отличном качестве, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Сеть включает в себя более пяти тысяч пунктов цифрового эфирного вещания. Охват сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания составляет не менее 98,4% населения России», — говорится в информации ведомства.

Нововведение уже успели оценить жители Тверской области. С 11 февраля намечен переход Магаданской области и Чечни, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ярославской и Ульяновской областей. С 15 апреля доступ к современному телевидению получат все жители Москвы и Московской области, также «цифра» заработает ещё в 18 регионах страны: от Новгорода до Сахалина.

В июне продолжительный процесс планируется завершить. 3-го июня от аналогового вещания отключат Санкт-Петербург, Алтайский край, Татарстан, Крым и ещё 53 региона страны.

Специалисты поясняют, что в связи с отключением региона по аналоговому каналу связи сначала будут транслировать информационный экран, затем спустя неделю перестанет работать передатчик.