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Памфилова назвала нонсенсом арест Льва Пономарева 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала нонсенсом арест правозащитника Льва Пономарева и выразила уверенность в том, что можно было найти другой способ реагирования на его правонарушение.
5 декабря Тверской суд Москвы признал главу движения "За права человека" Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил 25 суток ареста за призывы к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей" у здания ФСБ на Лубянке. Мосгорсуд 7 декабря снизил срок ареста до 16 суток.
Пономарев обратился в Тверской суд с просьбой разрешить ему 11 декабря присутствовать на прощании с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая скончалась 8 декабря. "Я поддерживаю, что его не только надо отпустить на похороны [Людмилы Алексеевой], но вообще считаю, что это нонсенс, что он находится сейчас под арестом", — сказала Памфилова журналистам в понедельник.
Она отметила, что движение "За права человека" — одна из самых работоспособных в России правозащитных организаций.
"Вообще, я считаю, что можно было найти другой адекватный способ реагирования", — добавила глава ЦИК.
Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство о приостановлении или прекращении административного ареста Пономарева в связи с возникновением исключительно тяжелых личных обстоятельств — смертью близкого человека Людмилы Алексеевой, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. Пономарев долгое время сотрудничал с Алексеевой в рамках Московской Хельсинкской группы.
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