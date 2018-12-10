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Агафья Лыкова попросила о помощи, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: кадр из видео
Сибирская отшельница Агафья Лыкова попросила о помощи из-за нехватки запасов продуктов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на красноярского кинодокументалиста Андрея Гришакова.
По словам Гришакова, женщина позвонила и сообщила, что у нее "кончаются все продукты". При этом связь во время разговора, отмечает кинодокументалист, неожиданно прервалась.
Он признался, что переживает о судьбе отшельницы. Гришаков рассказал, что планирует решить эту проблему с друзьями.
Агафья Лыкова является единственной оставшейся в живых представительницей семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Лыковы жили в изоляции с 1937 года, стараясь уберечься от влияния внешней среды. Сейчас женщина живет в тайге, на территории заповедника в Хакасии.
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