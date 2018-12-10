СМИ рассказали о затратах на питание заключенных

Российские заключенные питаются на 72 рубля в день. Об этом со ссылкой на данные Федеральной службы исполнения наказаний сообщает «Лайф».

Согласно норме ФСИН, сытность завтрака, обеда и ужина одного заключенного должна составлять 2,6-3 тысячи калорий в день. При этом одно и то же блюдо зэкам нельзя подавать более чем три раза в неделю.

Типичный завтрак заключенного представляет собой молочную кашу с маргарином и хлебом и чай с сахаром, типичный обед — овощной суп, картофель с мясом и компот, типичный ужин — рыбу с гарниром и соусом.

Траты на питание заключенных в России заметно ниже, чем в Европе. Например, ежедневное питание одного зэка в Норвегии обходится в 583 рубля, то есть в восемь раз больше, чем в России.

При этом бюджет ФСИН России более чем в два раза превышает бюджет, к примеру, немецкого (5,4 миллиарда евро против 2,4 миллиарда евро). Несмотря на это, в 2019 году на питание заключенных российское ведомство станет тратить еще меньше — 64 рубля в день.