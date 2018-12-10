Мэра Смоленска оштрафовали за препятствия при проверке использования бюджета

Ленинский районный суд Смоленска оштрафовал мэра города Владимира Соваренко на 20 тыс. рублей за то, что тот не устранил препятствия для проведения проверки использования городской администрацией бюджета. Об этом говорится в материалах суда.

"Вынесено проставление о назначении административного наказания по ст. 19.5 ч. 20 Кодекса об административных правонарушениях ("Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового контроля") в отношении Владимира Соваренко. Назначено наказание — 20 тыс. рублей", — говорится в материалах суда.

Протокол в сентябре этого года был составлен Контрольно-счетной палатой Смоленской области. В нем говорится, что мэр не устранил препятствия для проведения проверки использования городской администрацией бюджетных средств. Ранее, в ноябре 2018 года, Смоленский областной суд подтвердил назначенный Соваренко штраф 60 тыс. рублей за административные правонарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на благоустройство скверов.

Ранее сообщалось, что глава Смоленской области Алексей Островский призвал Соваренко подать в отставку из-за большого количества жалоб от жителей города. Губернатор назвал работу мэра "отвратительной по многим направлениям", а отношение к жителям города "наплевательским". Островский внес вопрос об отставке главы города на заседание Смоленского горсовета, которое планируется провести во второй половине декабря. Мэр города заявил ТАСС , что не собирается уходить в отставку из-за претензий губернатора.

Владимир Соваренко родился в Смоленской области в 1974 году. Работал в администрации региона, затем был председателем избирательной комиссии Смоленской области. В декабре 2016 году вступил в должность главы Смоленска, срок полномочий истекает в 2021 году.