Пока вы спали: ЦБ покусился на электронные кошельки россиян 

Почему россияне замерзают
По меньшей мере сотни россиян замерзают зимой из-за дороговизны дров, недостаточной газификации сел и недостатков законодательства, пишут «Известия». По словам тверского активиста Николая Романенко, на растопку печи зимой необходимы четыре машины дров. Одна стоит в среднем 7,5 тысячи. Одинокие старики, малоимущие граждане и многодетные семьи зачастую не могут себе позволить такие траты. Также издание отмечает, что на данный момент в России газифицированы лишь 70% городов и 58% сел. Кроме того, часто в селах нет официальных поставщиков дров, те из местных жителей, кто готов заняться их заготовкой самостоятельно, сталкиваются с необходимостью оформлять делянку (участок для вырубки), а выдают ее часто в болотах. При этом субсидии, компенсирующие траты на дрова, получают только те граждане, кто подал соответствующее заявление в госорганы.
«Часть пенсионеров не знают о возможности получения бесплатных дров. С ними не ведут работу в этом направлении», — отметил Андрей Калашников, член совета депутатов сельского поселения Медведево Ржевского района Тверской области.
ЦБ покусился на электронные кошельки россиян
В Госдуму были внесены законопроекты, в случае принятия которых иностранным операторам электронных кошельков будет запрещено работать без зарегистрированного в реестре ЦБ оператора платежной системы. Об этом сообщает «Коммерсант». Кроме того, эти проекты поправок к закону «О национальной платежной системе» вынудят зарубежных операторов электронных кошельков уведомлять Центробанк о начале работы, а российские банки — уведомлять регулятора о начале использования сервисов MirPay, Apple Pay и Samsung Pay. По словам председателя думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, законопроекты направлены на установление контроля и защиту интересов россиян одновременно.
Чубайс пожаловался на неблагодарных россиян
Идеологу приватизации 1990-х годов, а ныне предправления «Роснано» Анатолию Чубайсу не следует сетовать на неблагодарность россиян, пишет «Взгляд». На прошлой неделе Чубайс публично посетовал, что за четверть века граждане так и «не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране». Между тем одной из причин недоверия россиян к бизнесу является сам Чубайс, лично обещавший, что один ваучер будет стоить как две машины, тогда как выиграли от появления ваучеров лишь те, кто быстро обменял их на еду или водку либо грамотно вложил.
Имущество лишившихся лицензий банков распродадут
Сегодня в Москве откроется офис продаж активов лишившихся лицензий банков, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. АСВ будет продавать физическим и юридическим лицам имущество банков, перешедших под управление агентства, например, офисные технику и мебель, оборудование, движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, права требования к заемщикам, деньги на корреспондентских счетах в других банках и так далее.
Сосиски для Росгвардии проверят ФАС и прокуратура
Федеральная служба безопасности обратилась в Федеральную антимонопольную службу с требованием возбудить дело о возможных поставках продовольствия Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов» по завышенным ценам, сообщает РБК. Также проверку возможного нарушения законодательства о гособоронзаказе проводит Главная военная прокуратура. В письме главы отдела ФСБ по Росгвардии на имя замглавы ФАС, оказавшемся в распоряжении издания, отмечается, что в 2017 — начале 2018 годов, когда мясокомбинат «Гатчинский» поставлял Росгвардии сосиски напрямую, их килограмм обходился ведомству в 215,9 рубля, тогда как после назначения «Дружбы народов» единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии килограмм сосисок того же мясокомбината подорожал до 260 рублей.