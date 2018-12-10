Сибирский диггер получил зачет «автоматом» за спасение щенков

Преподаватель радиотехнического колледжа в Новосибирске пообещала поставить "автоматом" зачет по экологии 19-летнему студенту, диггеру Евгению Кочкину, который спас восемь щенков, родившихся под бетонной плитой.

Кочкин рассказал РИА Новости , что 30 ноября стал участником операции волонтеров по спасению щенков, которые родились под большой бетонной плитой и могли замерзнуть. Теперь щенки находятся в приюте и ждут хозяев.

"Получилось так, что на одном из федеральных каналов вышел сюжет про мое увлечение, а не про щенков. Он попал в чат преподавателей. Мне написала преподаватель, похвалила. Я рассказал, что недавно спасли еще восемь щенков, скинул ей видео. Она написала "Зачет — автомат!" — рассказал собеседник.

Молодой человек сказал, что по экологии он учится неплохо, на "четверку", но такое решение преподавателя и оценка его действий стали приятной неожиданностью. Кочкин добавил, что после этого еще не встречался с преподавателем и не посещал колледж, так как после спасения щенков заболел.