Преподаватель радиотехнического колледжа в Новосибирске пообещала поставить "автоматом" зачет по экологии 19-летнему студенту, диггеру Евгению Кочкину, который спас восемь щенков, родившихся под бетонной плитой.
Кочкин рассказал РИА Новости, что 30 ноября стал участником операции волонтеров по спасению щенков, которые родились под большой бетонной плитой и могли замерзнуть. Теперь щенки находятся в приюте и ждут хозяев.
"Получилось так, что на одном из федеральных каналов вышел сюжет про мое увлечение, а не про щенков. Он попал в чат преподавателей. Мне написала преподаватель, похвалила. Я рассказал, что недавно спасли еще восемь щенков, скинул ей видео. Она написала "Зачет — автомат!" — рассказал собеседник.
Молодой человек сказал, что по экологии он учится неплохо, на "четверку", но такое решение преподавателя и оценка его действий стали приятной неожиданностью. Кочкин добавил, что после этого еще не встречался с преподавателем и не посещал колледж, так как после спасения щенков заболел.
"Под этой самой плитой я понял, что дальше к щенкам я не пролезу, мне пришлось снять куртку, было холодно, ну а что делать, еле как расчищая дорогу, пролез за щенками", — рассказал он.