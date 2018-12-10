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«Яндекс» выяснил, чем интересовались россияне в 2018 году 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада стали главными событиями для россиян в уходящем году, свидетельствуют данные о поисковых запросах в "Яндексе".
"Самые заметные события года в поиске "Яндекса" — чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Пхёнчхане. Так получилось не только потому, что они активно освещались в СМИ, но и потому, что они состояли из целой череды эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса", — говорится в исследовании интернет-компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Также пользователи активно искали информацию о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
Что касается людей, которые привлекли внимание в 2018 году, на первом месте — вратарь российской сборной по футболу Игорь Акинфеев. Также россияне часто искали информацию о российском бойце смешанных единоборств Хабибе Нурмагомедове и футболисте Артёме Дзюбе.
В категории новинок этого года самыми популярными в поиске "Яндекса" стали смартфоны. В частности, запросы касались смартфонов Huawei, Samsung и iPhone. "Из всех других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta", — выяснили в интернет-компании.
В топе фильмов, взлетевших в поиске "Яндекса", целых пять экранизаций комиксов, в том числе "Мстители: война бесконечности" и "Дэдпул 2", отмечается в исследовании. Ещё два фильма из рейтинга — про спортсменов. Кроме того, люди интересовались фильмами про разных монстров — смешных и страшных. "Если в десятку блокбастеров вошли только две отечественные картины, то список сериалов получился целиком российским", — заметили в "Яндексе".
В категории "Телешоу", по данным исследования, любопытнее всего россиянам было наблюдать за брачными шоу — первые две строчки рейтинга заняли "Замуж за Бузову" и "Холостяк" с Егором Кридом. Кроме того, в телесписке — песни и танцы, два ток-шоу, две передачи про радикальную трансформацию и две "битвы экстрасенсов".
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