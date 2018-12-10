Племянница Скрипаля заявила о похищении родственников

«Известия» Племянница экс-разведчика Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ее дядю и его дочь Юлию могут насильно удерживать на британской военной базе. Об этом пишут

Виктория Скрипаль отметила, что к Юлии не пускают российских дипломатов и родственников, также ей якобы не разрешают выступить на телевидении. Племянница экс-разведчика предположила, что Юлию специально держат «в изоляции от внешнего мира», возможно, на территории лаборатории «Портон-Даун» неподалеку от Солсбери.

По мнению Виктории Скрипаль, Юлия нужна британским властям для «манипуляции общественным мнением». Она отметила, что отец Юлии — «неоднозначная фигура», тогда как его дочь — «невинная молодая девушка, не участвовавшая ни в каких авантюрах».

По словам племянницы Скрипаля, во время последнего телефонного разговора Юлия заявляла, что может свободно пользоваться телефоном и хочет вернуться в Россию.

В марте 2018 года в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Отец и дочь выжили.

Позже в Лондоне показали фотографии двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ с вымышленными именами. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед его отравлением.

Россия все обвинения по этому делу отвергает.