Из российских учебников истории вычеркнули захват Амурской области

Из учебников истории за 8 класс убрали фразу о захвате Амурской области Китая в XIX веке. Об этом сообщили ТАСС в издательстве «Просвещение».

Правку внесли после того, как родитель школьника из Благовещенска возмутился описанием событий, связанных с политическим кризисом в Китае: « Англия Франция развязали Вторую "опиумную войну" 1857-1860 годов и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама Япония — некоторые острова».

В обновленной версии фраза, касающаяся действий России, отсутствует.

При этом в компании уточнили, что вызвавшая скандал версия учебника все еще находится в действующем федеральном перечне рекомендуемых к использованию изданий и может использоваться школами до принятия нового.

С нового года в «Просвещении» запустят сервис по сбору комментариев и замечаний к публикуемым издательствами материалам.