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Из российских учебников истории вычеркнули захват Амурской области 

Lenta.ru + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Из учебников истории за 8 класс убрали фразу о захвате Амурской области у Китая в XIX веке. Об этом сообщили ТАСС в издательстве «Просвещение».
Правку внесли после того, как родитель школьника из Благовещенска возмутился описанием событий, связанных с политическим кризисом в Китае: «Англия и Франция развязали Вторую "опиумную войну" 1857-1860 годов и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова».
В обновленной версии фраза, касающаяся действий России, отсутствует.
При этом в компании уточнили, что вызвавшая скандал версия учебника все еще находится в действующем федеральном перечне рекомендуемых к использованию изданий и может использоваться школами до принятия нового.
С нового года в «Просвещении» запустят сервис по сбору комментариев и замечаний к публикуемым издательствами материалам.
В Санкт-Петербургском институте истории РАН поддержали позицию россиянина. Там подчеркнули, что в 1858-1860 годах между Россией и Китаем была заключена целая серия договоров о приграничных территориях: Айгунский, Тяньцзиньский и Пекинский, поэтому о захвате говорить неуместно. По словам ведущего научного сотрудника института Игоря Лукоянова, Пекинский договор заключался в следующих обстоятельствах: «Во время Второй Опиумной войны (1856-1860) русский дипломат Николай Игнатьев выступил посредником между Китаем и Западными державами — Англией и Францией. Ему удалось достичь соглашения о том, что европейцы не будут штурмовать Пекин».
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