Буквы власти: какие книги читают Путин и Трамп

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время большой пресс-конференции на этой неделе рассказал, что старается читать и художественную литературу, хотя это ему редко удается.

«Я, наверное, перестал бы развиваться как человек, если бы я не старался посмотреть и в других направлениях», — отметил он.

Премьер-министр сообщил, что большое впечатление на него недавно произвела книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Это произведение повествует о судьбе молодой татарской женщины в тяжелые времена 30-х годов в СССР.

«Это просто написано хорошим литературным языком, там интересная фабула, и это действительно литература», — подчеркнул Медведев.

Премьер также отметил книгу «Страна вина» — первый переведенный на русский язык роман китайского писателя Мо Яня, который стал лауреатом Нобелевской премии в 2012 году. Медведев сказал, что хотел через нее ознакомиться с китайской культурой. Жанр книги — магический реализм. Она посвящена коррупции в китайском правительстве. По сюжету следователь по особо важным делам Дин Гоуэр приезжает на угольную шахту Лошань расследовать дело о поедании младенцев.

Книги, которые рекомендуют государственные деятели, часто становятся бестселлерами.

Их обсуждают в новостях, СМИ нередко цитируют отрывки из этих работ, когда пишут о порекомендовавших их политиках.

Президент США Дональд Трамп, про которого ходят слухи, что чтению он предпочитает просмотр телевизора, недавно также порекомендовал американцам несколько книг. Правда, это совсем не художественная литература, а произведения, написанные его сторонниками.

Среди порекомендованных Трампом — недавняя книга трех авторов Мака Алиистера, Дана Бонгино и Матта Палумбо «Шпионское дело. Попытка саботировать Дональда Трампа» и «Российская фальшивка. Незаконная попытка отмазать Хиллари» авторства американского публициста Грегга Джаретта. Еще одна из книг, которую посоветовал американский лидер, также написана его сторонником и поклонником, республиканцем из Луизианы Стивом Скализом. Его «Вернуться в игру» Трамп особо похвалил и назвал «потрясающей».

Приводя «список Трампа», издание The New York Times задается вопросом, читал ли сам глава Белого дома хоть одну работу из тех, что рекомендует американцам.

Как отмечают журналисты, президент США сам откровенно рассказывал в одном из интервью, что мало читает. «Каждый раз, когда сажусь за нее, я одолеваю примерно половину страницы», — сказал в прошлом году Трамп о попытке прочитать книгу о президенте США Эндрю Джексоне , которую порекомендовал ему тогдашний советник Стив Бэннон.

Автор известной книги «Нация Трампа. Искусство быть Дональдом» Тимоти О'Брайен рассказывает, что президент вообще не читает ничего:

«Ему не хватает терпения, любопытства и самосознания, чтобы быть хорошим читателем, и именно поэтому помощники и советники знают, как наилучшим образом передать ему сложные мысли — с картинками и диаграммами, или просто в устной форме».

Правда, сам Трамп может похвастаться тем, что написал немало книг. Одна из самых известных — «Искусство сделки», которая стала международным бестселлером. Известно, что Трамп во время президентской инаугурации даже собирался использовать ее вместо традиционной для таких случаев Библии. Об этом писала в своей книге бывшая помощница бизнесмена.

Совсем другая репутация у другого американского президента — Барака Обамы , к чьим советам действительно прислушиваются многие любители литературы.

Еще один экс-президент США Джордж Буш-младший , которого сложно представить с книгой в руке, тоже отметился в ряду библиофилов. В 2005 году, беседуя с журналистами перед поездкой в Россию, он рассказал, что «заканчивает читать» книгу Роберта Масси, которая считается одной из лучших западных биографий первого российского императора. Речь шла о книге «Петр Великий. Деяния самодержца», которая была опубликована в 1981 году.

Советские и российские лидеры также были известны интересом к чтению.

Научную и художественную литературу, причем на языке оригинала, осваивал основатель СССР Владимир Ленин. Он также рекламировал понравившиеся ему книги:

«Прочитав с громаднейшим интересом и неослабевающим вниманием книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран», — писал Ленин в предисловии к этой самой книге.

Много читал и Иосиф Сталин. Известно, что он интересовался художественной литературой и делал много пометок. Он особо отмечал роман Михаила Булгакова «Белая Гвардия», хотя писатель позже пал в немилость к диктатору.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев признавался в своих мемуарах, что с юности любил чтение и, будучи мальчишкой, часто перечитывал приключенческий роман Майна Рида «Всадник без головы».

Действующий президент России Владимир Путин в многочисленных интервью также неоднократно говорил о своей любви к чтению.

«Я всегда любил и с удовольствием много читал Джека Лондона, Жюля Верна, Эрнеста Хемингуэя. Их герои — смелые, находчивые люди, переживающие увлекательные приключения — конечно, формировали и мой характер, и мое отношение к активному отдыху», — рассказывал он в интервью Outdoor Life в 2011 году.

Среди произведений Хемингуэя глава РФ особо уделял внимание повести «Старик и море», а также антивоенным романам «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!».

Но знаком Путин и с трудами российских авторов, в том числе классиков. В сентябре в Душанбе он зачитывался « Евгением Онегиным » в ходе церемонии подписания документов на саммите СНГ. Глава государства сначала положил книгу слева от себя, после чего поставил несколько подписей на документах, взял роман в руки и пролистал несколько страниц.