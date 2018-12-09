Москвичи взбунтовались против больных раком детей из-за боязни заразиться

Жители одного из домов Москвы начали сбор подписей против семей с онкобольными детьми, которые снимают жилье в их подъезде. Об этом рассказала координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова, сообщают «Такие дела».

Старшая по подъезду обратилась к жильцам с призывом запретить больным раком арендовать квартиру. В петиции женщина написала, что рак — это заразное инфекционное заболевание, поэтому онкобольные ставят под угрозу здоровье жителей дома. «Мы собираем подписи, чтобы у нас в подъезде не было онкодиспансера, раковой больницы.

"У нас рассадник инфекции", — указано в обращении.

По словам Машковой, женщина активно агитирует жильцов в пользу своей инициативы и рассказывает людям „про 157 заразных вирусов“. Также соседка обратилась с жалобой в Роспотребнадзор . Машкова отметила, что петиция не имеет юридической силы, поскольку собственники квартиры могут сдавать ее в аренду кому угодно. Она планирует развесить в подъезде информационные материалы о том, что рак не передается воздушно-капельным путем.

Сбор подписей открыли после того как стало известно, что владельцы жилья заключили договор с благотворительным фондом. Организация предоставляет квартиру семьям с онкобольными детьми, которые приезжают в Москву на лечение в центре имени Рогачева. Такая практика существует у многих фондов: больные получают квоты от государства на лечение в столице, однако не могут себе позволить арендовать жилье на время терапии.