В Москве скончалась Людмила Алексеева. Правозащитница, глава московской хельсинской группы умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщил журналист Николай Сванидзе со ссылкой на родственников Алексеевой. Также информацию о кончине правозащитницы подтвердили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Сегодня в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Михайловна Алексеева, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы", — говорится в сообщении СПЧ, опубликованном на сайте организации.
Людмила Михайловна Алексеева родилась 20 июля 1927 года. Правозащитной деятельностью Алексеева занялась в 1966 году, участвуя в акции протеста против ареста и осуждения в СССР писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры. В феврале 1977 года вынуждена была эмигрировать из Советского Союза, поселилась в Соединенных Штатах. Алексеева вернулась в Россию в 1993 году, в 1996-м она возглавила восстановленную старейшую правозащитную организацию — Московскую Хельсинкскую группу. В 2002 году была включена в состав Комиссии по правам человека при президенте России, которая в 2004 году была преобразована в СПЧ.