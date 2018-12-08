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Соловьев грустно пошутил о беспорядках во Франции 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал протесты во Франции, сопровождающиеся погромами, в результате которых уже задержали порядка 500 человек.
«Все жду когда в беспорядках во Франции найдут «руку Москвы». Когда уже объявят, что за «желтыми жилетами» стоят «агенты Кремля»?» — написал Соловьев в Twitter.
Соловьев также поделился видео того, как французская полиция поставила на колени 146 студентов, принимавших участие в протестах.
Ранее во Франции высказывали опасения о том, что демонстрация «желтных жилетов» перерастет в попытку государственного переворота. Власти страны ввели мораторий на рост цен на бензин из-за беспорядков, начавшихся под предлогом соответствующей реформы.
Протестующих, однако, уступки властей не устроили, они потребовали других реформ.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «желтые жилеты» уничтожили политическое будущее французского лидера Эммануэля Макрона.
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