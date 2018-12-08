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Мединский сравнил отмену концертов рэперов в России с анекдотом 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
История вокруг отмены концертов рэперов в РФ напоминает анекдот, лучше поменьше вмешиваться в культурные процессы в молодежной среде, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.
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