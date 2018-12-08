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Познер высказался о новой гонке вооружений 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал планы Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также оценил вероятность непродления Договора о СНВ.
«Как мне кажется, нынешнее американское руководство намерено выйти из существующих договоров (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3) — прим. ВЗГЛЯД). В этом смысле военно-промышленный комплекс добивается своей цели. Гонка вооружений, строго говоря, уже имеет место», — приводятся его слова в сообщении на сайте «Познер Online».
Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд заявлял, что ему «чрезвычайно сложно представить себе прогресс в деле продления СНВ-3, например, если основой этого является несоблюдение ДРСМД».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что заявления США по ДРСМД могут быть подготовкой почвы для развала переговоров по продлению СНВ-3.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме США и подготовке России к вероятному выходу США из ДРСМД.
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