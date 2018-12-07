Объявлены победители новой театральной премии «Автора — на сцену!». Победителями конкурса современной русской драматургии стали 10 человек. Всего на премию было выдвинуто более 200 претендентов.
Церемония награждения прошла 6 декабря на новой сцене МХТ им. Чехова. Победители получили по 500 тысяч рублей для постановки своих пьес в российских театрах.
Новый международный конкурс современной русской драматургии «Автора — на сцену!» позволит театрам в регионах ставить качественные постановки современных талантливых авторов, считает российский писатель, сценарист и переводчик Михаил Мишин. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Как рассказал Мишин, премия была придумана в этом году Национальной ассоциацией драматургов и агентством «Театральный агент», защищающим авторские права в сфере театрального дела.
«Я знаю, что она отличается от прочих премий одним очень важным обстоятельством, которое мне лично просто нравится. Дело в том, что победители получили не просто какие-то призы (…) Каждый, кто выиграл, получает 500 000 на постановку вот этой своей новой пьесы в театре. Поскольку там много людей было из провинции, скажем, Иркутск, Уфа, то для провинциальных театров — это большие деньги для постановки», — отметил Михаил Мишин.
Писатель также отметил, что главной целью любых театральных конкурсов должно быть создание достойных произведений.
«На самом деле, конкретный плод — это хорошая пьеса. Никакие конкурсы сами по себе родить Чехова не могут — Чехов рождается сам. Но дать возможность как можно большему количеству людей себя проявить необходимо. И если возникнет какое-то зерно, а специалисты и критики заметят это и поддержат начинание — по-моему, это хорошо», — добавил Мишин.
В состав жюри конкурса вошли драматург, прозаик, главный редактор издательства «Благовестник», член Союза писателей России Владимир Малягин, генеральный директор ООО «Театральный агент» Виктория Сладковская, драматург, член Союза писателей Москвы Наталья Якушина, заслуженный артист России, режиссер театра МХАТ им. Горького Александр Дмитриев, прозаик, драматург, художник-карикатурист, член Союза писателей России, член Президиума Гильдии драматургов России Владимир Горбань.
Председателем выступил писатель, публицист, драматург, председатель редакционного совета АНО "Литературная газета", председатель Национальной ассоциации драматургов Юрий Поляков.