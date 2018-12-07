Названы победители театральной премии «Автора — на сцену!»

Объявлены победители новой театральной премии «Автора — на сцену!». Победителями конкурса современной русской драматургии стали 10 человек. Всего на премию было выдвинуто более 200 претендентов.

Церемония награждения прошла 6 декабря на новой сцене МХТ им. Чехова. Победители получили по 500 тысяч рублей для постановки своих пьес в российских театрах.

Новый международный конкурс современной русской драматургии «Автора — на сцену!» позволит театрам в регионах ставить качественные постановки современных талантливых авторов, считает российский писатель, сценарист и переводчик Михаил Мишин . Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Как рассказал Мишин, премия была придумана в этом году Национальной ассоциацией драматургов и агентством «Театральный агент», защищающим авторские права в сфере театрального дела.

«Я знаю, что она отличается от прочих премий одним очень важным обстоятельством, которое мне лично просто нравится. Дело в том, что победители получили не просто какие-то призы (…) Каждый, кто выиграл, получает 500 000 на постановку вот этой своей новой пьесы в театре. Поскольку там много людей было из провинции, скажем, Иркутск, Уфа, то для провинциальных театров — это большие деньги для постановки», — отметил Михаил Мишин.

Писатель также отметил, что главной целью любых театральных конкурсов должно быть создание достойных произведений.

«На самом деле, конкретный плод — это хорошая пьеса. Никакие конкурсы сами по себе родить Чехова не могут — Чехов рождается сам. Но дать возможность как можно большему количеству людей себя проявить необходимо. И если возникнет какое-то зерно, а специалисты и критики заметят это и поддержат начинание — по-моему, это хорошо», — добавил Мишин.

В состав жюри конкурса вошли драматург, прозаик, главный редактор издательства «Благовестник», член Союза писателей России Владимир Малягин , генеральный директор ООО «Театральный агент» Виктория Сладковская, драматург, член Союза писателей Москвы Наталья Якушина, заслуженный артист России, режиссер театра МХАТ им. Горького Александр Дмитриев , прозаик, драматург, художник-карикатурист, член Союза писателей России, член Президиума Гильдии драматургов России Владимир Горбань