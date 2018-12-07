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«Грэмми» определилась с номинантами 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Рэперы Кендрик Ламар и Дрейк стали фаворитами номинаций музыкальной премии "Грэмми" — как сообщает Reuters, они претендуют на награду в восьми и семи категориях, соответственно.
За звание автора лучшего альбома 2018 года поборются Дрейк и Ламар, а также Карди Би, Пост Малоун, Жанель Моне, Брэнди Карлайл, Кейси Масгрейвс, H. E. R. и саундтрек к фильму "Черная пантера".
Национальная академия искусства и науки звукозаписи вручит премию "Грэмми" на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года.
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