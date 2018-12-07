Таксист нашел способ не расставаться с больной женой и прославился

Пекинский водитель такси прославился в интернете из-за привычки брать с собой на работу страдающую от болезни Альцгеймера жену. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Историю 66-летнего водителя Шэня Дэли впервые рассказал в социальной сети Weibo бизнесмен Цай Хунъянь. Он написал, что у таксиста начались проблемы с заработком из-за низкого рейтинга в самом популярном в Китае агрегаторе такси Didi. Пассажиры отказывались ехать с Шэнем, как только узнавали, что с ними в машине на переднем сиденье будет ехать его жена, и писали отрицательные отзывы.

«Она моя жена. Мы будем находиться вместе, несмотря ни на что», — процитировал водителя в посте Цай. Таксист утверждает, что ездит с ней на заказы уже три года.

Го Цзя, коллега Шэня, заявил, что его друг хотел уйти с работы, как только узнал о диагнозе супруги. Но когда он заметил, как ей нравится ездить с ним, то решил остаться, но каждый день брать ее с собой. По слова Го, у женщины проблемы с памятью, часто она даже не узнает своих дочерей и внуков.

Сам Шэнь отказался общаться с журналистами, так как «не захотел публичности».

«Многие люди связались с нами и предложили помощь их паре, но он всем отказал. Он сказал, что хочет вместе с женой вести простую жизнь, а не светиться перед телекамерами», — сказал Го.

Пользователи Weibo призвали пассажиров проявить к Шэню сочувствие и не писать отрицательные отзывы. Один из комментаторов рассказал о встрече с таксистом: