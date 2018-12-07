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Соцслужбы отреагировали на согласного на расстрел ветерана 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Руководитель соццентра Анатолий Куликов прокомментировал историю о ветеране труда Владимире Попове из Магадана. По его словам, пожилой мужчина официально не обращался в «Социальный центр» региона с заявлением о перечислении социальной выплаты премьеру Дмитрию Медведеву.
«Речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг», — цитирует РИА Новости Куликова.
По его словам, Попов обращался в социальную службу в связи с тем, что меняет место прописки, и попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки.
Как сообщал News.ru, Попов решил вернуть Медведеву прибавку к пенсии, которую счёл унизительной. Доплату житель Колымы пожертвовал главе кабмина для «борьбы с пенсионерами». Пожилой мужчина получил от Магаданского социального центра уведомление о том, что ему как ветерану труда полагается ежемесячная выплата в размере 683 рублей 66 копеек.
Позже Попов дал комментарии касательно своего решения, отметив, что в разговоре с людьми он иногда говорит, что лучше бы его и других пенсионеров расстреляли. В таком случае, по словам пожилого мужчины, «никто бы не мучился».
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