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Россиянам дали совет, как выбрать новогоднюю елку 

Рамблер + ещё 21 2 часа назад
Фото: Падал прошлогодний снег
Лучшая новогодняя елка — живая сосна с эластичными ветками и покрытым иголками стволом. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
«Натуральная ель лучше, чем искусственная, с точки зрения сохранения природы», — рассказала экотренер Марина Шалгинских.
При этом она подчеркнула, что живые деревья лучше искусственных лишь при условии, что их происхождение «законное, не браконьерское».
Такие продают на легальных елочных базарах. Об их легальности можно судить, например, по наличию у продавца прайс-листа, кассового аппарата, книги отзывов и предложений и разрешающего торговлю талона.
Также в Роскачестве дали ряд советов по выбору новогодних деревьев.
Ели — это классика, но сосны дешевле, а их иголки не опадают дольше. Датские пихты и нормандские ели стоят еще дольше, однако стоят гораздо дороже и елей, и сосен.
Для покупки хорошего дерева следует убедиться, что его ветви эластичны, иголки есть еще и на стволе, разломленная иголка источает аромат, а на срезе ствола нет темной каймы.
Обычно только что срубленные ели стоят примерно восемь дней, а сосны — 12. Стоять им лучше в резервуаре с водой подальше от отопительных приборов.
Избавляться от деревьев следует через специальные пункты переработки.
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