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РЖД в ближайшие дни покажут новый плацкартный вагон на Казанском вокзале 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Холдинг РЖД в ближайшие дни выставит на Казанском вокзале полномасштабный макет нового плацкартного вагона, который сможет посмотреть любой желающий и оставить свой отзыв, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
РЖД в ноябре на выставке "Транспорт России" в Москве показали на стенде холдинга макет плацкарта в натуральную величину. Посетители могли посидеть и полежать в нем, а также оставить свой отзыв. Гендиректор ФПК Петр Иванов сообщал журналистам, что первый новый плацкарт может повезти пассажиров в конце 2018 года — начале 2019 года.
"В ближайшие дни на Казанском вокзале широкой публике будет представлен макет обновленного плацкартного вагона. Все желающие смогут оставить отзывы, которые будут учтены при дальнейшей реализации проекта", — сообщили в ФПК в четверг.
Пассажиры, добавил собеседник агентства, смогут посмотреть, как внутри выглядит новый плацкарт.
Обновленный плацкартный вагон имеет концептуально новый интерьер. Главное отличие — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок.
В обновленном вагоне более широкие и длинные полки, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты, специальные места для хранения личных вещей в изголовьях кровати. У пассажиров верхних полок появился дополнительный столик. Обивка полок нового плацкарта изготовлена из износостойких пожаробезопасных материалов.
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