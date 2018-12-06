На Первом канале рассказали об участии рэперов в новогоднем шоу

При этом имена артистов там раскрывать не стали. Источник на телеканале рассказал радиостанции «Говорит Москва» , что съёмки праздничной программы уже начались. Ранее сегодня депутат Госдумы Михаил Дегтярёв заявил, что попросит руководство крупных телеканалов приглашать рэперов на «Голубые огоньки». «Я сколько в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год, это одни и те же лица. Это страшно, полное разложение отечественной поп-культуры. Поэтому у меня родилось предложение: напишу письмо Константину Эрнсту, Добродееву, во все крупные телерадиокомпании с предложением перед Новым годом во всех «огоньках» дать время талантливым рэп-исполнителям, показать стране ваше творчество», — сказал Дегтярёвом на круглом столе, где депутаты обсуждают с рэп-исполнителями отмену ряда концертов в регионах.