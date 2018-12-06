При этом имена артистов там раскрывать не стали.
Источник на телеканале рассказал радиостанции «Говорит Москва», что съёмки праздничной программы уже начались.
Ранее сегодня депутат Госдумы Михаил Дегтярёв заявил, что попросит руководство крупных телеканалов приглашать рэперов на «Голубые огоньки».
«Я сколько в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год, это одни и те же лица. Это страшно, полное разложение отечественной поп-культуры. Поэтому у меня родилось предложение: напишу письмо Константину Эрнсту, Добродееву, во все крупные телерадиокомпании с предложением перед Новым годом во всех «огоньках» дать время талантливым рэп-исполнителям, показать стране ваше творчество», — сказал Дегтярёвом на круглом столе, где депутаты обсуждают с рэп-исполнителями отмену ряда концертов в регионах.