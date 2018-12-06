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Чечня отреклась от убийств женщин «по мотивам чести» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Так называемых убийств «по мотивам чести» в Чечне нет, потому что в республике нет безнравственных женщин, заявил пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. Таким образом он прокомментировал доклад фонда «Правовая инициатива», активисты которого утверждают обратное.
По словам Каримова, убийства женщин в Чечне вообще редки и по этому показателю регион находится на последнем месте в стране.
«Выводы так называемого доклада об убийствах «по мотивам чести» притянуты за уши. В нашей республике нет ничего подобного. Вы просто не найдёте у нас безнравственных женщин, женщин, употребляющих алкоголь», — цитирует Каримова «Интерфакс».
Между тем, правозащитники в исследовании «Убитые сплетнями. Убийства женщин „по мотивам чести“ на Северном Кавказе» заявили о расправах близких родственников над женщинами, заподозренных в неподобающем, с точки зрения семьи, сексуальном поведении.
Убийцами, по их данным выступают мужчины: отец, брат, родственники, муж или отчим.
Общественники утверждают, что за период с 2012 по 2017 год было выявлено 33 случая убийств «по мотивам чести»: 22 случая в Дагестане, два — в Ингушетии и девять — в Чечне. Реальное число таких убийств, уверены правозащитники, может быть выше, так как они не получают огласку.
Ранее, как сообщал News.ru, Россию покинул фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев. Такое решение он принял из-за постоянных угроз, поступавших ему и его родственникам, которые не оставили ему «надежды на нормальную жизнь».
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