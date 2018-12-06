Дудя обвинили в краже вопросов для интервью

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Умерла Галина Анисимова

Дудя обвинили в плагиате 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Режиссер Саша Франк заявила, что журналист Юрий Дудь скопировал многие вопросы из ее интервью с Сергеем Буруновым, беседуя с этим же актером на шоу «вДудь». Об этом она рассказала на странице в Facebook.
«Юрий может сдуть, сдуть может Юрий», — написала Франк.
Ранее режиссер взяла интервью у Бурунова для своего проекта «КиноТест». Интервью было опубликовано на YouTube 12 января 2018 года. Беседа Дудя с Буруновым вышла 5 декабря того же года.
По словам Франк, две недели назад директор Бурунова попросил исходники ее интервью с актером, так как Дудю потребовалось «как можно больше информации для подготовки». Режиссер отправила материалы, а после просмотра выпуска «вДудя» пришла к выводу, что журналист озвучил три четверти придуманных ею вопросов.
«Я журфак не заканчивала, но было так приятно слышать мои формулировки из уст дипломированного специалиста!» — заявила Франк.
Режиссер добавила, что они с Дудем «удивительным образом одинаково почувствовали истинную натуру» Бурунова и сказали об этом тоже одинаково.
В комментариях под постом Франк пользователи предположили, что подготовкой вопросов мог заниматься не сам Дудь, а редакторская группа.
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