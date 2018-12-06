База США может появиться в 70 км от границы России
Военная база США, переговоры о появлении которой в Польше ведутся с начала осени, с наибольшей вероятностью расположится в городе Ожиш, который находится примерно в 70 километрах от границы России. Об этом «Известиям» рассказали несколько высокопоставленных собеседников в дипломатических кругах Польши. По их словам, в Ожише уже есть необходимая для базы инфраструктура, а месторасположение города — «стратегически важное». Оно позволит американцам защитить от внешней угрозы не только Польшу, но и страны Балтии.
Германия призвала не наказывать Россию
Германия и многие другие страны Евросоюза против наказания России санкциями за керченский инцидент. Об этом, как сообщают «Украинские новости», заявил посол Германии на Украине Эрнст Райхель. По его словам, инцидент в Керченском пролив и без того вызвал значительную напряженность, а ужесточение действующих антироссийских санкций либо введение новых лишь увеличит ее. По этой причине, по словам дипломата, Германия и множество других стран ЕС не считают правильными такие меры.
«Лыбидя» погубила растрата
Два человека были заподозрены Национальным антикоррупционным бюро Украины в причастности к тому, что спутник «Лыбидь» не может взлететь уже семь лет. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. По версии ведомства, эти люди могут быть причастны к хищению более 8,2 миллиона долларов, что среди прочего поспособствовало срыву запуска в космос первого украинского спутника. Одним из этих людей является бывший внештатный советник гендиректора Государственного космического агентства Украины. Он был арестован по подозрению в растрате и отмывании денег. Должность второго подозреваемого названа не была. Он заподозрен лишь в легализации похищенных средств.
Россия и США обменялись обвинениями
Россия и США винят друг друга в том, что война в Сирии продолжается до сих пор. Об этом пишет «Коммерсант». Позицию Москвы накануне озвучили глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов и спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова. По их словам, американцы стремятся не победить терроризм в Арабской республике, а к «банальному расчленению» Сирии — появлению на севере страны курдского «псевдогосударства».
«Россия играет в опасную игру, обвиняя нас в этом», — ответил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, подчеркнув, что идея договариваться о создании в Сирии конституционного комитета в Сочи и Астане была «странной» и не привела к успеху.
США могут приплыть в Черное море
Военные корабли США могут приплыть в Черное море через 15 дней. Об этом CNN на условиях анонимности рассказали три американских чиновника. По их словам, Государственный департамент уведомил Турцию о намерении кораблей ВМС попасть из Средиземного моря в Черное через проливы Босфор и Дарданеллы. Согласно Конвенции Монтре, Турцию необходимо предупреждать об этом не позднее чем за 15 дней. Источники канала отметили, что отправка кораблей в Черное море — реакция США на инцидент между Россией и Украиной в Керченском проливе. При этом, по их словам, отправка кораблей — лишь «опция», которая может быть и не выбрана.