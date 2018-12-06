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Умерла Галина Анисимова
Умерла Галина Анисимова

Большинство покупателей на елочных базарах в Подмосковье предпочитают натуральные ели 

РИАМО + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Спрос на натуральные новогодние ели и сосны растет в Подмосковье, сообщил в четверг на пресс-конференции в РИАМО министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
«По прошлым годам сегмент искусственных елок действительно, рос. Сейчас мы опять возвращаемся к тому, что растет продажа натуральных елок. Действительно, мы традиционно должны ощущать запах елки. Пошла такая тенденция, что продажа елки натуральной растет», — сказал Посаженников.
По его словам, доля искусственных елок в объеме продаж новогодних деревьев в Подмосковье составляет около 10%. Преимущественно покупатели предпочитают отечественные и зарубежные натуральные ели.
«Даже с начала 2000-х, когда традиционно мы считали, что, купив какую-то импортную елку, мы снимем все проблемы, она будет красива и пушиста, будет стоять долго. Мы сейчас отмечаем, что наши елки, которые привозят к нам из Костромской области, — они очень хорошо стоят, вкусно пахнут. Те, кто выберет сосну, она дешевле, но она похуже стоит. Думаю, что наша елка побеждает», — отметил министр.
Ранее Посаженников рассказал, что средняя цена одного метра отечественной ели — 700–800 рублей, импортной — порядка 2 тысяч рублей. Сосна значительно дешевле — 250–300 рублей за метр.
Всего в Подмосковье с 7 декабря откроется более 400 елочных базаров, на них жители смогут купить отечественные и зарубежные живые ели, а также искусственные елки.
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