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Названа основная причина смертей в России 

РИА Новости + ещё 2 58 минут назад
Фото: © Fotolia / luckybusiness
Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.
По данным ведомства, смертность чаще всего связана с алиментарно-зависимыми заболеваниями, на риск развития которых влияет именно питание — правильное или неправильное.
Специалисты пришли к выводу, что маркировка продуктов поможет замедлить распространение сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета, так как потребители будут знать, какую еду они покупают — полезную или вредную.
Эксперты также отмечают, что женщины более подвержены ожирению, чем мужчины.
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