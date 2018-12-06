Названа основная причина смертей в России

Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

По данным ведомства, смертность чаще всего связана с алиментарно-зависимыми заболеваниями, на риск развития которых влияет именно питание — правильное или неправильное.

Специалисты пришли к выводу, что маркировка продуктов поможет замедлить распространение сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета, так как потребители будут знать, какую еду они покупают — полезную или вредную.

Эксперты также отмечают, что женщины более подвержены ожирению, чем мужчины.