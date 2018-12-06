Ветеран из Магадана вернул Медведеву прибавку к пенсии

Ветеран труда Владимир Попов из Магадана решил вернуть премьер-министру Дмитрию Медведву прибавку к пенсии, которую мужчина счёл унизительной. Доплату житель Колымы пожертвовал главе Кабмина для «борьбы с пенсионерами».

Попов получил от Магаданского социального центра уведомление о том, что ему как ветерану труда полагается ежемесячная выплата в размере 683 рубля 66 копеек, пишет Ura.ru.

В ответ ветеран написал письмо в региональный социальный центр, в котором он отметил, что эта сумма «унижает его человеческое достоинство» и попросил перечислить надбавку Медведеву.

Заявление пенсионера и письмо из соцзащиты опубликованы в группе «Магаданский скептик» в соцсети Facebook.

Как сообщал News.ru, в конце ноября власти Камчатского края расторгли договор с сотрудницей, снявшей видео с некорректным комментарием. Женщина, должность которой не разглашается, предложила «чпокнуть дротиком» пенсионера, который пришёл с обрезом к краевой администрации.