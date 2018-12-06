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Россияне умирают из-за неправильного питания 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приём некачественной пищи и неправильное питание являются причинами больше, чем половины смертей в России.
«Идея маркировки (продуктов. — News.ru) продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
По данным ведомства, потребление сахара, насыщенных жирных кислот и соли в больших количествах ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарному диабету. В сообщении отмечается необходимость информирования потребителей о составе продукта максимально доступным способом. Роспотребнадзор также добавляет, что к добровольной маркировке товаров присоединился один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков — компания PepsiCo.
Ранее News.ru сообщал, что индекс потребительского доверия россиян снижается. После улучшения потребительских настроений, отмеченного во втором квартале 2018 года, по итогам третьего квартала индекс снизился с 70 до 67 пунктов. Настроение потребителей ухудшилось из-за ослабления рубля, ускорения инфляции и грядущего повышения НДС.
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