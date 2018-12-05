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Троицкий пообещал «двинуть в рыло» Соловьеву и Киселеву 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Музыкальный критик Артемий Троицкий назвал журналистов Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева «лгунишками» и признался в желании «двинуть им в рыло».
Троицкий комментировал на «Эхе Москвы» тексты Виктора Шендеровича о недопустимости оскорблений и хамстве в публичном пространстве. Музыкальный критик отметил, что из текста следует, что оскорблять нельзя только по форме, но и тут непонятно, где проходит «невидимая граница между не-хамством и хамством».
«А уж что касается Киселева, Соловьева и (главреда RT Маргариты) Симоньян, то нет таких трехэтажных русских лексических конструкций, которые были бы этим лгунишкам не впору! Более того, первым двум (с тетками не сражаюсь), если случится очная встреча, с превеликим удовольствием двину в рыло», — заявил Троицкий.
Дискуссия о хамстве в публичных высказываниях началась в том числе после громкого оскорбительного высказывания журналиста Сергея Пархоменко о погибшей Елизавете Глинке.
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