В РПЦ рассказали, за что патриарх Варфоломей мстит патриарху Кириллу

Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью порталу Orthodoxie.com в среду назвал действия константинопольского патриарха Варфоломея по созданию автокефальной церкви на Украине оплаченным политическим заказом США , а также «местью» русскому патриарху Кириллу за провал Критского собора в 2016 году.

«Руководство этой страны (США — прим. ред.) не скрывает того, что они являются главными заказчиками. Заказ был оплачен денежными купюрами, что также достаточно хорошо известно», — сказал он, добавив, что цель заказа заключается в разрушении единства православной церкви.

«Прежде всего, патриарх Варфоломей хочет разрушить РПЦ, максимально ослабить ее», — сказал митрополит. По его словам, таким образом он хочет отомстить патриарху Кириллу за провал Критского собора, поскольку считает, что именно он подговорил православные церкви, отказавшиемя участвовать в соборе.

«Кто-то внушил патриарху Варфоломею, что все это было организовано патриархом Кириллом, и он решил отомстить таким образом», — заявил глава отдела внешних церковных связей, отметив, что «по-человечески это очень непорядочно», а «по-христиански — просто возмутительно». «Очень сожалею о духовном падении этого иерарха, которое стало причиной его впадения в схизму», — заключил митрополит.

Оценивая последствия Критского собора, архиерей назвал его неудачным: «обсуждение этих документов и их имплементация в поместных православных церквах не происходит».

Собор на Крите с участием предстоятелей 10 из 14 поместных церквей состоялся под председательством патриарха Варфоломея в 2016 году. На нем было принято шесть документов, участники также выступили с посланием о своем отношении к ключевым междунаролным событиям. Ранее сообщалось, что не приехавшие на Крит Русская, Антиохийская, Болгарская и Грузинская церкви были не согласны с регламентом и порядком подготовки собора и текстами ряда принимаемых документов.