Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе

Ингушетии и Жертвами «убийств чести» в Дагестане Чечне с 2013 по 2017 годы стали 39 девушек, говорится в исследовании проекта «Правовая инициатива», передает « Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Отмечается, что перечислены лишь ставшие известными случаи. Самое большое количество преступлений зафиксировали в Дагестане. Чаще жертвами становятся молодые девушки или женщины в разводе, реже — замужние женщины до 30 лет.

Согласно исследованию, расправу совершают близкие родственники: отцы, братья, дяди. На убийства мужчины идут после слухов о девушках, которые распространяют жители села. После преступления жертвы считаются «пропавшими». Как пояснила одна из респонденток, «о девушках стараются забыть: говорят, замуж вышла, за границу уехала».