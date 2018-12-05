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Десятки россиянок стали жертвами «убийств чести» на Кавказе 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жертвами «убийств чести» в Дагестане, Ингушетии и Чечне с 2013 по 2017 годы стали 39 девушек, говорится в исследовании проекта «Правовая инициатива», передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе».
Отмечается, что перечислены лишь ставшие известными случаи. Самое большое количество преступлений зафиксировали в Дагестане. Чаще жертвами становятся молодые девушки или женщины в разводе, реже — замужние женщины до 30 лет.
Согласно исследованию, расправу совершают близкие родственники: отцы, братья, дяди. На убийства мужчины идут после слухов о девушках, которые распространяют жители села. После преступления жертвы считаются «пропавшими». Как пояснила одна из респонденток, «о девушках стараются забыть: говорят, замуж вышла, за границу уехала».
Только в 42 процентах случаях таких убийств виновные попадают под суд. По утверждению правозащитников, не только односельчане, но и сотрудники правоохранительных органов склонны оправдывать убийц «по мотивам чести». Так, убийца «пропавшей» в 2010 году и найденной задушенной спустя два года 22-летней жительницы Дагестана, ее родной дядя, был приговорен к семи годам лишения свободы. На суде он заявил, что девушка «позорила» семью, а он «"смыл пятно" с рода».
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