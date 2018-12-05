Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дальнем Востоке из-за непогоды закрыли школы 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Спасатели патрулируют занесенные дороги, водителем предлагают горячий чай.
На восток России со всей свой силой обрушилась зима. На Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири — аномальные холода, штормовой ветер и настолько сильные снегопады, что в нескольких регионах закрыты школы, а работодатели отпускают своих сотрудников домой пораньше.
«Погода очень плохая. Забрали ребенка из садика, кое как домой дошли. Ветер очень сильный, дорог нет, машина у дома стоит, ничего не почищено толком, поэтому ходим пешком», — рассказывает Антон Зайцев, житель Петропавловска-Камчатского.
Циклон начал оказывать влияние на Камчатку: силы и средства МЧС России функционируют в режиме повышенной готовности.
В настоящее время осадки от умеренных до сильных наблюдаются в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах, Елизовском, Усть-Большерецком районах и на юге Мильковского района.
Как рассказал врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов, спасатели несут патрулирование на всех дорогах, водителей, застрявших в снегу, поят горячим чаем. Наготове — аэромобильные группы спасателей.
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в южных районах полуострова прогнозируют сильный снег, метель. Ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, снежные заносы, на дорогах гололедица. На юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов ветер усилится до 35-40 метров в секунду. Днём в Петропавловске-Камчатском, в Усть-Большерецком и на востоке Елизовского района порывы могут достигать 25-30 метров в секунду, на юге Мильковского района — 15-20 метров в секунду.
В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения находятся в режиме повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.
ТК «Звезда»: последние новости
Ведущий «России-1» объяснил, почему выгнал украинского эксперта Декабрь порадует россиян шестидневной рабочей неделей Эдуард Бояков сменил Татьяну Доронину на посту худрука МХАТ им. Горького
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве назвали условие прекращения военного положения30
Названо место начала третьей мировой войны88
Европа готовится бросить вызов России1
Киев потребовал срочной встречи с Москвой363
Наказание для России и другие события дня10
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
01:59
Названо место начала третьей мировой войны
Армия В мире
11:41
В Киеве назвали условие прекращения военного положения
В мире Украина
06:02
Любовницы Караченцова явились на Первый канал
Шоу-бизнес
08:33
Сбежавший из воинской части стрелок умер
Происшествия
00:14
Малахов резко осёк Боню за мат в эфире
Шоу-бизнес
00:31
Киев потребовал срочной встречи с Москвой
Украина В мире
00:39
США по-новому объяснили выход из ДРСМД
США В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение