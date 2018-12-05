Медведь залег в спячку в уральском городе

Зверь несколько дней бродил по окрестностям, немало напугав местных жителей. В результате лёг в спячку рядом с городской котельной. Снежинская администрация по этому поводу собрала экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой было решено сохранить животному жизнь.

«Медведь был не агрессивен, он искал место для спячки и в итоге нашел его, — передаёт Znak слова чиновника министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова. — Вокруг берлоги расставят фотоловушки от охотников и информационные стенды, что здесь спит медведь».

Эколог пообещал, что территорию будут патрулировать егеря, а весной для проснувшегося медведя организуют безопасный коридор для возвращения в лес.