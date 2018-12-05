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Медведь залег в спячку в уральском городе 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В сети появилось видео, как медведь обустраивает берлогу в черте города Снежинск в Челябинской области. Экологи решили его не усыплять, а охранять до весны.
Зверь несколько дней бродил по окрестностям, немало напугав местных жителей. В результате лёг в спячку рядом с городской котельной. Снежинская администрация по этому поводу собрала экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой было решено сохранить животному жизнь.
«Медведь был не агрессивен, он искал место для спячки и в итоге нашел его, — передаёт Znak слова чиновника министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова. — Вокруг берлоги расставят фотоловушки от охотников и информационные стенды, что здесь спит медведь».
Эколог пообещал, что территорию будут патрулировать егеря, а весной для проснувшегося медведя организуют безопасный коридор для возвращения в лес.
Впрочем не все медведи одинаково дружелюбны. Ранее Lenta.ru сообщала, что в Японии домашний гималайский медведь убил 56-летнего смотрителя. Мужчину специально наняли присматривать за животным. Зверь напал на человека, когда тот вошёл к нему в клетку. Истекающего кровью японца доставили в больницу с многочисленными рваными ранами, однако медики спасти ему жизнь не смогли.
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