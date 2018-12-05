В Туле открыли памятник детям-оружейникам

Памятник детям, работавшим в годы Великой Отечественной войны на оборонных предприятиях Тулы, окрыли в среду в рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине обороны города-героя. Он установлен рядом с "Туламашзаводом" — одним из ведущих предприятий оборонного-промышленного комплекса.

"В годы Великой Отечественной войны дети принимали участие в сооружении оборонительных рубежей на подступах к Туле, вставали на рабочие места на заводах, заменяя своих родителей, которые уходили на фронт. Сегодня мы открываем памятник в честь тех, кто исполнял свой священный долг перед Родиной наравне со старшим поколением", — сказал на церемонии губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По официальным данным, в Тульской области проживают около 20 тыс. человек, которые детьми и подростками работали во время войны на оружейных заводах, они имеют статус тружеников тыла. "В военный период дети 13-16 лет составляли до 40% от численности работников заводов", — сказал на церемонии открытия памятника генеральный директор "Туламашзавода" Евгений Дронов.

Памятник "Юным тулякам-оружейникам выполнен из бронзы, его высота вместе с гранитным постаментом составляет 2,3 метра. В скульптурной композиции — фигуры мальчика и девочки, три противотанковых ружья, одно из них девочка придерживает рукой, а также три пулемета Максима, один из которых на верстаке собирает подросток.

"Я изобразил мальчика, который привстал на цыпочки, пытается казаться выше, взрослее, хотя он меньше ростом и младше девочки", — рассказал ТАСС автор памятника, член Союза художников РФ скульптор Юрий Уваркин.

Оборона Тулы от немецко-фашистских захватчиков проходила с 20 октября по 5 декабря 1941 года, является переломным событием, позволившим нашим войскам перейти в контрнаступление в период битвы за Москву. В обороне Тулы принимали участие войска Красной армии, бойцы НКВД и Тульского рабочего полка. За мужество и героизм, проявленные защитниками города, 7 декабря 1976 года указом президиума Верховного Совета СССР Туле было присвоено почетное звание "Город-герой".