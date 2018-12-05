Пока вы спали: Рынки накрыла паника

Рынки накрыла паника

Google, Netflix и Рост финансовых рынков, наблюдавшийся в конце прошлой и в начале нынешней недели, сменился паникой, пишут «Вести. Экономика». Так, обвалились американские фондовые индексы Nasdaq, Dow Jones и S&P 500 (на 3,8%, 3% и 3,2% соответственно), а акций компаний Apple Amazon просели на 4,5-6%. Если рост объяснялся перемирием в торговой войне США Китая , то одной из причин падения может быть замеченная инвесторами инверсия кривой доходности трежерис. То же самое произошло перед крахом банка Lehman Brothers, спровоцировавшим кризис 2008-го.

Тарифам ЖКХ установят предел

«Законодательные ошибки», которые позволяли регионам повышать тарифы ЖКХ выше инфляции, вскоре будут исправлены. Об этом премьер-министру Дмитрию Медведеву заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев . Расшифровка разговора чиновников опубликована на сайте правительства. По словам Артемьева, именно «дыры в законе» позволяли властям регионов легально повышать тарифы не по общему правилу «инфляция минус», а выше нее. По этой причине кабмин дал нескольким ведомствам, в том числе ФАС, ряд поручений по усовершенствованию контроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ. Артемьев отметил, что поправки в федеральные законы уже подготовлены и согласованы у вице-премьеров и в правовом управлении администрации президента

«Мы готовы», — отметил он.

Шопоголикам приготовили неприятные сюрпризы

С 24 ноября 2018 года россияне, которые не задекларируют на таможне привезенные из-за границы часы и секундомеры, изготовленные из драгоценных металлов, могут быть признаны контрабандистами и сесть на срок до семи лет. Другим «неприятным сюрпризом для шопоголиков», как пишут «Известия» , станет ограничение стоимости купленных за рубежом товаров, которые можно бесплатно привезти в Россию на автомобильном или водном транспорте либо принести пешком. С января она уменьшится вдвое — до 500 евро на человека в месяц.

«Парковочные каникулы» отменили

На 237 улицах в центре Москвы будут отменены воскресные «парковочные каникулы». По данным «Интерфакса», соответствующий приказ выпустил департамент транспорта столицы. Согласно его тексту, с 15 декабря парковка на 237 центральных улицах столицы будет платной даже по воскресеньям. В списке улиц фигурируют Арбат, Большая Никитская, Покровка, Петровка, Остоженка, Пятницкая, Садово-Кудринская и другие.

В ЕС началась дедолларизация