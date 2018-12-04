Названы лучшие региональные команды волонтеров конкурса «Великие имена России»

По результатам конкурса "Великие имена России" 4 декабря на Международном форуме добровольцев были определены лучшие команды волонтёров в регионах страны.

Участие в организации конкурса принимали добровольцы Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы". Добровольцы информировали граждан о конкурсе, помогали в проведении анкетирования, а также принимали участие в обработке результатов голосования. В регионах были сформированы более 400 мобильных пунктов для голосования во всех городах проекта.

Победителей определяли в нескольких категориях, в зависимости от численности населения городов. Наградили лучшие команды руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова и Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров.

Так, в категории с населением от 15 до 200 тысяч человек лучшими стали команды добровольцев из Нового Уренгоя, Горно-Алтайска Анапы , с населением от 210 до 400 тысяч человек победили волонтёры Симферополя, Белгорода и Сыктывкара. "В Белгороде было организовано 2 мобильных пункта, волонтёры работали в две смены. Помимо этого возможность оставить свой голос была у жителей 21 муниципалитета нашей области. Все прошло отлично! Люди были очень позитивно настроены. Видно, что они очень заинтересованы. Некоторые приезжали в пункты голосования сразу, как увидели новость по телевизору", — рассказал куратор волонтерской команды проекта в Белгородской области Сергей Гриценко

Лучшими в городах с населением от 410 до 4 декабря 800 тысяч человек стали добровольцы Ставрополя, Томска и Набережных Челнов.

В категории городов с населением более 1 миллиона человек победителями признаны волонтёры Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Московской области.

"В рамках проекта добровольцы в нашей области провели множество акций, мероприятий, флешмобов. Так как у нас в списке для голосования есть писатель Максим Горький, мы проводили литературные вечера, дарили гостям книги автора. Всего в городе работало 18 точек для голосования. Группы волонтёров также выезжали к маломобильным гражданам. Все сложилось очень хорошо. У нас получилась прекрасная команда. В дальнейшем будет особенно приятно прилетать в аэропорт своего города и знать, что ты принимал участие в присвоении ему имени великого соотечественника", — поделилась куратор волонтерской команды в Нижнем Новгороде Мария Самоделкина.

А в специальной номинации "Лидер волонтерской команды" победителем стал Антон Красов из Воронежской области, который отметил, что эта победа принадлежит всей волонтерской команде региона.

В общей сложности в проекте "Великие имена России" было задействовано порядка 10 тысяч волонтёров. Голосование за имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены аэропортам страны, проходило в России с 11 октября по 30 ноября. Имена, выбранные россиянами, дополнят официальные наименования 47 аэропортов страны.