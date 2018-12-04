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Гурцкая отреагировала на оскорбления в адрес Доктора Лизы 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Певица и общественный деятель Диана Гурцкая прокомментировала заявление журналиста Сергея Пархоменко, который в своем Facebook назвал погибшего благотворителя Елизавету Глинку «потасканным ничтожеством».
Гурцкая сказала, что не понимает, как Пархоменко мог позволить себе такое высказывание и на каком основании он высказался о Докторе Лизе столь негативно.
«Доктор Лиза, Елизавета Глинка — она святая. Она столько делала, помогала стольким людям, детям. Она всегда останется в наших сердцах», — сказала Гурцкая в интервью РЕН ТВ.
Напомним, ранее журналист и автор программы «Суть событий» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко оскорбил память погибшей при крушении самолета волонтера Елизаветы Глинки.
«А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти?» — написал он в своем Facebook.
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