Гурцкая отреагировала на оскорбления в адрес Доктора Лизы

Певица и общественный деятель Диана Гурцкая прокомментировала заявление журналиста Сергея Пархоменко , который в своем Facebook назвал погибшего благотворителя Елизавету Глинку «потасканным ничтожеством».

Гурцкая сказала, что не понимает, как Пархоменко мог позволить себе такое высказывание и на каком основании он высказался о Докторе Лизе столь негативно.

«Доктор Лиза, Елизавета Глинка — она святая. Она столько делала, помогала стольким людям, детям. Она всегда останется в наших сердцах», — сказала Гурцкая в интервью РЕН ТВ.

Напомним, ранее журналист и автор программы «Суть событий» на радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Пархоменко оскорбил память погибшей при крушении самолета волонтера Елизаветы Глинки.