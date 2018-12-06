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Мурманскую область согреет мусор 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В рамках уникального для Мурманской области проекта по энергосбережению южную часть региона (Кандалакшский район) будут отапливать мусором, сообщает «Российская газета».
Сжигая твердые бытовые отходы для обогрева домов, региональные власти планируют сократить потребление мазута, который сейчас используется в Заполярье для отопления.
«По проекту стратегии развития Мурманской области до 2025 года мы должны весь мусор в Кандалакшском районе сжигать вместо мазута», — сказал вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора на круглом столе, посвященном обращению с отходами.
Чиновник отметил, что для реализации задуманного надо в первую очередь приучить население к раздельному сбору мусора. Также областные власти надеются получить поддержку из федерального бюджета через программу поддержки проектов по выработке энергии за счет отходов.
По словам Никоры, технологии для переработки мусора в энергию уже давно существуют, например, через низкотемпературный пиролиз, когда отходы нагревают до 900 градусов без доступа кислорода в специальной шахте. При такой обработке из мусора получаются пиролитические газы, которые можно использовать в качестве горючего, аналогичного дизельному топливу, а также неспособные гореть пиролитическое масло и пикарбон (твердый уголь). Пиролизные остатки не содержат агрессивных веществ, поэтому их можно складировать под землей.
Издание отмечает, что весь юг области производит около 130 тысяч тонн твердых отходов, из них можно получить 70 тысяч тонн топлива и благодаря этому закрыть крупнейшую на юге Заполярья котельную в Кандалакше.
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