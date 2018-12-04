Аэропорт «Шереметьево» им. Пушкина. Подведены итоги конкурса «Великие имена России»

Общественная палата подвела итоги конкурса «Великие имена России». Результаты голосования были оглашены в эфире телеканала «Россия 1». 42 российским аэропортам предложено присвоить имена:

аэропорту Анадыря «Угольный» — писателя Юрия Рытхэу;

аэропорту Благовещенска — графа Николая Муравьева-Амурского;

аэропорту Владивостока — ученого Владимира Арсеньева;

аэропорту Воронежа — императора Петра I;

аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» — предпринимателя Акинфия Демидова;

аэропорту Калининграда «Храброво» — императрицы Елизаветы Петровны;

аэропорту Казани — поэта Габдуллы Тукая;

аэропорту Краснодара — императрицы Екатерины II;

аэропорту Магадана «Сокол» — певца и актера Владимира Высоцкого;

аэропорту Набережных Челнов — героя социалистического труда Николая Лемаева;

аэропорту Петропавловск-Камчатского «Елизово» — мореплавателя Витуса Беринга;

аэропорту «Псковавиа» — княгини Ольги;

аэропорту Чебоксар — космонавта Андрияна Николаева;

аэропорту Уфы — поэта Мустая Карима;

аэропорту Сургута — геолога Фармана Салманова;

аэропорту Якутска — писателя Платона Ойунского;

аэропорту Томска «Богашево» — авиаконструктора Николая Камова;

аэропорту Тюмени «Рощино» — ученого Дмитрия Менеделева;

аэропорту Сочи — космонавта Виталия Севастьянова;

аэропорту Сыктывкара — летчика Петра Истомина;

аэропорту Нового Уренгоя — геолога Ивана Губкина;

аэропорту Норильска — геолога Николая Урванцева;

аэропорту Омска — генерала Дмитрия Карбышева.

Решение по аэропортам «Внуково» и в Пензе будет принято в ближайшие дни, сказано на сайте проекта «Великие имена России». Для выбора героев для аэрпортов в Архангельске, Нижневартовске и Петербурге будут организованы вторые туры, «так как эти города уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена».

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий процедуру присвоения «отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Присвоение имен не повлечет смену юридического названия аэропортов, их международного авиационного кода и не потребует изменений в официальных регистрах. Присваивать различным объектам имена известных людей Путин будет своим указом на основании предложений правительства, которое в свою очередь получит их от Общественной палаты. Мединский в эфире телеканала «Россия 1» еще раз подчеркнул, что речь идет не о переименовании аэропортов, а их дополнительном названии.