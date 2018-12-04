Путин подписал Указ о присуждении госпремий за правозащитную и благотворительную деятельность

В Общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение премий рассказали, что деятельность обоих лауреатов получила необходимые положительные заключения по итогам независимой экспертизы, после чего за них проголосовало большинство членов комиссии. В состав этой структуры входят по два представителя от Уполномоченного по правам человека в РФ, Общественной палаты и президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также трое уполномоченных по правам человека в регионах РФ и трое представителей региональных общественных палат.

Всего в 2018 году на соискание премии по правозащитной деятельности было выдвинуто 19 кандидатов (годом ранее — 10 кандидатов), на премию в сфере благотворительности — 33 кандидата.

Всероссийское общество инвалидов, возглавляемое Михаилом Терентьевым, было создано в 1988 году. Общество защищает права и интересы инвалидов в Российской Федерации, выступает за обеспечение инвалидам равных возможностей наряду с остальными гражданами РФ, оказывает помощь по интеграции инвалидов в общественные структуры, а также занимается обеспечением инвалидов средствами технической реабилитации и лекарствами.

Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд», возглавляемый Львом Амбиндером, оказал помощь уже более чем 20 тысячам детей. При этом административно-управленческие расходы организации, привлекшей к благотворительной деятельности более 6,5 млн граждан России, в три раза ниже предельного уровня, установленного российским законодательством.