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В Госдуме потребовали запретить «Битву экстрасенсов» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: шоу «Битва экстрасенсов»
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой закрыть рейтинговый проект телеканала ТНТ, поскольку, по его словам, продюсеры шоу обманывают зрителей, передаёт Агентство новостей «Москва».
«На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить», — заявил парламентарий.
Милонов уверяет, что проект могут смотреть только сумасшедшие люди, но в то же время поделился с журналистами своим опытом общения с экстрасенсами.
К услугам таких людей я и сам обращался, мы делали рейтинг, так сказать, мошенников. Все, кто предлагал нам экстрасенсорные услуги, оказались абсолютным жульем», — резюмировал Милонов.
Ранее «Известия» писали о том, что продюсеры шоу опровергли информацию о том, что с участников проекта требуют деньги за выход в финал. По словам Марии Шайкевич, слухи о продажности организаторов проекта распространяют участники, которые не прошли «жесточайший» отбор. Женщина посоветовала всем, кто хочет попасть на шоу не копить деньги, а тщательнее развивать свои способности.
Комментарии3
Виталий Милонов , Госдума , газета "Известия" , АГН "Москва" , Общество
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