В Госдуме потребовали запретить «Битву экстрасенсов»

«На сегодняшний день современная официальная точка зрения в отношении экстрасенсорики имеет негативное определение из разряда фантастики. Шоу нужно срочно запретить», — заявил парламентарий.

Милонов уверяет, что проект могут смотреть только сумасшедшие люди, но в то же время поделился с журналистами своим опытом общения с экстрасенсами.

К услугам таких людей я и сам обращался, мы делали рейтинг, так сказать, мошенников. Все, кто предлагал нам экстрасенсорные услуги, оказались абсолютным жульем», — резюмировал Милонов.