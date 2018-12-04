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В центре Москвы ребенку сломали позвоночник
В центре Москвы ребенку сломали позвоночник

Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Последняя рабочая неделя в 2018 году будет шестидневной — с понедельника по субботу, напомнили в Роструде.
Как пояснили в ведомства, вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать новогодние каникулы.
«Соответственно, выходной день с субботы, 29 декабря перенесён на понедельник, 31 декабря», — цитирует Интерфакс замглавы Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.
По его словам, россиян ждут десятидневные выходные (с 30 декабря по 8 января), а первый рабочий день 2019 года выпадет на среду, 9 января.
Ранее правительство утвердило календарь выходных дней в 2019 году.
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Роструд , Интерфакс , Общество , Новости Москвы
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