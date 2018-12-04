Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними каникулами

Последняя рабочая неделя в 2018 году будет шестидневной — с понедельника по субботу, напомнили в Роструде

Как пояснили в ведомства, вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать новогодние каникулы.

«Соответственно, выходной день с субботы, 29 декабря перенесён на понедельник, 31 декабря», — цитирует Интерфакс замглавы Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

По его словам, россиян ждут десятидневные выходные (с 30 декабря по 8 января), а первый рабочий день 2019 года выпадет на среду, 9 января.

Ранее правительство утвердило календарь выходных дней в 2019 году.