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В центре Москвы ребенку сломали позвоночник

Минкульт убрал Доронину с поста худрука МХАТ имени Горького 

Lenta.ru + ещё 24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького вместо народной артистки СССР Татьяны Дорониной, возглавлявшей заведение 30 лет. Об этом заявили министр культуры России Владимир Мединский и советник президента страны Владимир Толстой, сообщается на сайте Минкульта во вторник, 4 декабря.
«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», — сказал Мединский.
Отмечается, что Доронину назначили на cпециально введенную должность президента театра.
«Ей в помощь придет команда молодых энергичных людей, которые смогут придать новое дыхание театральной жизни МХАТа имени Горького», — сказал Владимир Толстой.
Заместителем худрука театра по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, заместителем по литературной части — писатель Захар Прилепин.
Эдуард Бояков — бывший генеральный директор российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», с 2005 по 2013 год — руководитель театра «Практика», создатель благотворительного проекта «Арт-Стройка».
Татьяна Доронина — советская российская актриса театра и кино, театральный режиссер. Она снялась в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха» и «Старшая сестра». Она работала руководителем МХАТ имени Горького с 1987 года.
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Сергей Пускепалис , Захар Прилепин , Татьяна Доронина , Владимир Мединский , Эдуард Бояков , Владимир Толстой , Минкультуры , Общество
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