Новой «сакральной жертвой» Великобритании, призванной оправдать ужесточение санкций, вызвать ослабление рубля и отток инвестиций из России, может стать беглый банкир Герман Горбунцов. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Среди прочего об этом свидетельствуют громкие заявления самого Горбунцова. Он признался в даче взяток скандальному полковнику Дмитрию Захарченко и пообещал дать еще и показания против него и других силовиков-коррупционеров.
Также Горбунцов требует защитить его как важного свидетеля от «кровавого режима Москвы». По мнению Горбунцова, он может быть убит киллером.
Вторят «разоблачителю» и британские политики и журналисты. Например, экс-министр Британии по делам Европы Денис Макшейн. Он написал письмо действующему член кабмина, главе Министерства по вопросам безопасности и экономических преступлений, Бену Уоллесу.
Макшейн пересказал Уоллесу историю Горбунцова и призвал защитить его от властей России — России, которой банкир, вообще-то, помогает.
Горбунцов привлек внимание и британской прессы. В ряде изданий появились публикации, в которых было высказано предположение, что Горбунцов добровольно предложил английским властям оплатить расследование отравления двойного агента Сергея Скрипаля.
В тех же статьях упоминались несколько «расследовательских» и оппозиционных Кремлю СМИ, с которыми Горбунцов может быть связан через гонконгский офшор Citadel Media Group Ltd.
Впрочем, есть и другие статьи, например, из Бельгии. Авторы издания Eureporter избрали тот же подход к вопросу: Горбунцов — «правдолюб», в России — «кровавый режим».
Обратили внимание на Горбунцова и правозащитники. Например, Фонд помощи оказавшимся в кризисных ситуациях, базирующийся в Ницце.
Вероятно, столь пристрастное отношение к Герману Горбунцову на Западе частично можно объяснить незнанием его прошлого. О нем, прошлом, хорошо известно таким же обнальщикам, как и сам Горбунцов.
Хотя началось все с другого. В 18 лет ныне 52-летний Горбунцов сел на три года за разбой. В 1990-е годы он сменил поле деятельности — стал настоящим бизнесменом. К 2000-м годам Горбунцов владел десятками самых разнообразных компаний, однако предпочитал свои банки.
Это, видимо, и свело его с Алексеем Френкелем. Банков у Френкеля было несколько, а использовал он их для вывода денег за границу. Длилось это до 2006-го: тогда киллер убил замглавы Центрального банка России Андрея Козлова, а Френкель был признан судом заказчиком преступления. Горбунцов к этому делу, с его же слов, причастен не был.
Связь с другими делами Горбунцов также не признавал. Например, с исчезновением миллиарда, принадлежавшего РЖД, со счетов «Столичного торгового банка», принадлежавшего Горбунцову. Фигурировал в схеме вывода и молдавский Universal Bank, принадлежавший ему же.
В 2011-м Горбунцов был заподозрен в России и стал в связи с этим фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей. Однако Горбунцов избежал наказания, перебравшись в Молдавию.
Там он прежде всего подружился, поделил сферы влияния, с Владимиром Плахотнюком, влиятельнейшим бизнесменом и политиком в стране.
Впрочем, дружба с Плахотнюком длилась недолго. Причины этого точно не известны, однако известны последствия — семь уголовных дел против Горбунцова и объявление в международный розыск по линии Интерпола.
Таким образом, Горбунцов и оказался в Лондоне. И, вероятно, немного об этом пожалел. В 2012-м на него покушался киллер. Горбунцов был спасен врачами, а киллер — задержан полицейскими.
Несостоявшийся убийца признался, что заказ получил от Плахотнюка, однако пришедший в себя Горбунцов неожиданно заявил, что это неправда, а истинный заказчик — молдавский оппозиционер Ренато Усатый. После этого благодарный Плахотнюк закрыл дела против Горбунцова и возбудил против Усатого.
Связывают Германа Горбунцова и с другим скандальным то ли бизнесменом, то ли политиком — Уильямом Браудером. В середине ноября генеральная прокуратура России возбудила против американца уже второе уголовное дело.
Первое касалось уклонения от уплаты налогов и закончилось для Браудера девятью годами тюрьмы заочно. Новое касается организации преступного сообщества с целью лоббирования интересов Запада за счет получения контроля над крупными российскими компаниями.
Касается оно и «чистки», которую, по мнению гособвинителей, могут устроить Браудер после того как его план провалился. По словам Николая Атмоньева, советника генпрокурора, Браудер желал смерти юриста Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения.
В рамках расследования дела генпрокуратуре уже удалось установить иностранные банки и компании, через которые Браудер обналичивал российские деньги. Они находятся на Кипре, в Латвии, Швейцарии и почти родной Герману Горбунцову Молдавии.
Связан Горбунцов с этой историей и по-другому. По некоторым данным, инвестиционный фонда Браудера Hermitage Capital мог быть фасадом международного картеля, а Горбунцов — входить в него.
О другой связи Браудера и Горбунцова ранее рассказал журналист Олег Лурье. По его словам, фигурирующую в деле Браудера американскую компанию Trans-Oil финансирует американский же фонд U. S. Overseas Private Investmen Corporation. Его, в свою очередь, финансирует Конгресс США.
Им же фонд и был создан для, официально, «содействия американскому бизнесу во вложениях в новые и развивающиеся рынки путем кредитов и гарантий», а на деле — для финансирования оранжевых революций.
Президентом Trans-Oil является Важа Джаши — бывший партнер Горбунцова по Universal Bank. Таким образом, свои услуги в качестве свидетеля Горбунцов мог бы предложить и в деле против Браудера.
Однако станет ли? Ведь обычно беглые бандиты и мошенники живут в Лондоне свободно до тех пор, пока выражают готовность сотрудничать с властями Соединенного Королевства. А для сотрудничества с ними у Горбунцова есть множество поводов, например, криминальный след, который он оставил за собой, покинув Россию, а затем и Молдавию.
Тем не менее практичному Горбунцову стоило бы задуматься: "А безопаснее ли сотрудничать с британцами?". Перебежчик Александр Литвиненко умер, перебежчик Бадри Патаркацишвили умер, перебежчик Борис Березовский захотел вернуться в Россию и умер.
При этом проблемы после этого возникали только, конечно, за исключением родных и близких погибших, у России. Поэтому и Горбунцову стоит подумать, а не станет ли он еще одной, искусственно созданной, проблемой для России.
Не стоит забывать Горбунцову и о проценте смертности, причем по странным причинам, среди бизнесменов, сотрудничавших с Уильямом Браудером. В Генпрокуратуре не исключают связь американца с гибелью по меньшей мере пятерых.
Среди них и Сергей Магнитский, и менее известный Александр Перепеличный. Бизнесмен-информатор таинственно скончался у своего дома в английском графстве Суррей.
Таким образом, опасности преследуют Германа Горбунцова со всех сторон, и ему следует об этом помнить.