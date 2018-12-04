Банкир Горбунцов может стать «сакральной жертвой» Лондона

Среди прочего об этом свидетельствуют громкие заявления самого Горбунцова. Он признался в даче взяток скандальному полковнику Дмитрию Захарченко и пообещал дать еще и показания против него и других силовиков-коррупционеров.

Также Горбунцов требует защитить его как важного свидетеля от «кровавого режима Москвы ». По мнению Горбунцова, он может быть убит киллером.

Вторят «разоблачителю» и британские политики и журналисты. Например, экс-министр Британии по делам Европы Денис Макшейн . Он написал письмо действующему член кабмина, главе Министерства по вопросам безопасности и экономических преступлений, Бену Уоллесу

Макшейн пересказал Уоллесу историю Горбунцова и призвал защитить его от властей России — России, которой банкир, вообще-то, помогает.

Горбунцов привлек внимание и британской прессы. В ряде изданий появились публикации, в которых было высказано предположение, что Горбунцов добровольно предложил английским властям оплатить расследование отравления двойного агента Сергея Скрипаля

В тех же статьях упоминались несколько «расследовательских» и оппозиционных Кремлю СМИ, с которыми Горбунцов может быть связан через гонконгский офшор Citadel Media Group Ltd.

Впрочем, есть и другие статьи, например, из Бельгии . Авторы издания Eureporter избрали тот же подход к вопросу: Горбунцов — «правдолюб», в России — «кровавый режим».

Обратили внимание на Горбунцова и правозащитники. Например, Фонд помощи оказавшимся в кризисных ситуациях, базирующийся в Ницце

Вероятно, столь пристрастное отношение к Герману Горбунцову на Западе частично можно объяснить незнанием его прошлого. О нем, прошлом, хорошо известно таким же обнальщикам, как и сам Горбунцов.

Хотя началось все с другого. В 18 лет ныне 52-летний Горбунцов сел на три года за разбой. В 1990-е годы он сменил поле деятельности — стал настоящим бизнесменом. К 2000-м годам Горбунцов владел десятками самых разнообразных компаний, однако предпочитал свои банки.

Связь с другими делами Горбунцов также не признавал. Например, с исчезновением миллиарда, принадлежавшего РЖД , со счетов «Столичного торгового банка», принадлежавшего Горбунцову. Фигурировал в схеме вывода и молдавский Universal Bank, принадлежавший ему же.

В 2011-м Горбунцов был заподозрен в России и стал в связи с этим фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей. Однако Горбунцов избежал наказания, перебравшись в Молдавию.

Там он прежде всего подружился, поделил сферы влияния, с Владимиром Плахотнюком , влиятельнейшим бизнесменом и политиком в стране.

Впрочем, дружба с Плахотнюком длилась недолго. Причины этого точно не известны, однако известны последствия — семь уголовных дел против Горбунцова и объявление в международный розыск по линии Интерпола

Таким образом, Горбунцов и оказался в Лондоне. И, вероятно, немного об этом пожалел. В 2012-м на него покушался киллер. Горбунцов был спасен врачами, а киллер — задержан полицейскими.

Несостоявшийся убийца признался, что заказ получил от Плахотнюка, однако пришедший в себя Горбунцов неожиданно заявил, что это неправда, а истинный заказчик — молдавский оппозиционер Ренато Усатый. После этого благодарный Плахотнюк закрыл дела против Горбунцова и возбудил против Усатого.

Связывают Германа Горбунцова и с другим скандальным то ли бизнесменом, то ли политиком — Уильямом Браудером . В середине ноября генеральная прокуратура России возбудила против американца уже второе уголовное дело.

Первое касалось уклонения от уплаты налогов и закончилось для Браудера девятью годами тюрьмы заочно. Новое касается организации преступного сообщества с целью лоббирования интересов Запада за счет получения контроля над крупными российскими компаниями.

Касается оно и «чистки», которую, по мнению гособвинителей, могут устроить Браудер после того как его план провалился. По словам Николая Атмоньева, советника генпрокурора, Браудер желал смерти юриста Сергея Магнитского , чтобы избежать разоблачения.

В рамках расследования дела генпрокуратуре уже удалось установить иностранные банки и компании, через которые Браудер обналичивал российские деньги. Они находятся на Кипре, в Латвии, Швейцарии и почти родной Герману Горбунцову Молдавии.

Связан Горбунцов с этой историей и по-другому. По некоторым данным, инвестиционный фонда Браудера Hermitage Capital мог быть фасадом международного картеля, а Горбунцов — входить в него.

О другой связи Браудера и Горбунцова ранее рассказал журналист Олег Лурье . По его словам, фигурирующую в деле Браудера американскую компанию Trans-Oil финансирует американский же фонд U. S. Overseas Private Investmen Corporation. Его, в свою очередь, финансирует Конгресс США

Им же фонд и был создан для, официально, «содействия американскому бизнесу во вложениях в новые и развивающиеся рынки путем кредитов и гарантий», а на деле — для финансирования оранжевых революций.

Президентом Trans-Oil является Важа Джаши — бывший партнер Горбунцова по Universal Bank. Таким образом, свои услуги в качестве свидетеля Горбунцов мог бы предложить и в деле против Браудера.

Однако станет ли? Ведь обычно беглые бандиты и мошенники живут в Лондоне свободно до тех пор, пока выражают готовность сотрудничать с властями Соединенного Королевства. А для сотрудничества с ними у Горбунцова есть множество поводов, например, криминальный след, который он оставил за собой, покинув Россию, а затем и Молдавию.

При этом проблемы после этого возникали только, конечно, за исключением родных и близких погибших, у России. Поэтому и Горбунцову стоит подумать, а не станет ли он еще одной, искусственно созданной, проблемой для России.

Не стоит забывать Горбунцову и о проценте смертности, причем по странным причинам, среди бизнесменов, сотрудничавших с Уильямом Браудером. В Генпрокуратуре не исключают связь американца с гибелью по меньшей мере пятерых.

Среди них и Сергей Магнитский, и менее известный Александр Перепеличный. Бизнесмен-информатор таинственно скончался у своего дома в английском графстве Суррей.

Таким образом, опасности преследуют Германа Горбунцова со всех сторон, и ему следует об этом помнить.