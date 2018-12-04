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Музыкантов задумали перестать сажать в тюрьму за мат на концертах 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил разрешить музыкантам нецензурно выражаться на выступлениях, имеющих возрастное ограничение «18+». Об этом сообщает агентство «Москва».
Депутат подчеркнул, что его предложение распространяется именно на сольные концерты.
«Если вам не нравится, то вы туда не ходите. Вот и все. Я не считаю, что музыкантов и организаторов их концертов надо за это наказывать. Это абсурдно и не приносит никаких результатов. Он как пел, так и будет петь. Это показывает невежество тех, кто штрафует», — отметил парламентарий.
В качестве примера он привел лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Депутат назвал его талантливым музыкантом, которого любят «именно за то, что он такой открытый, честный и так выражает свои мысли».
Свинцов заявил, что бороться с матерной лексикой нужно в первую очередьв семье, тогда и среди певцов «это будет не так популярно».
Действующее законодательство подразумевает, что за звучащий со сцены мат музыканты и организаторы концертов могут быть привлечены к административной ответственности. Исполнителям может грозить штраф до 2,5 тысяч рублей или арест до 15 суток.
В октябре прокуратура Нижегородской области отменила концерты Монеточки и Элджея из-за брани в песнях.
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Андрей Свинцов , Сергей Шнуров , Госдума , Общество
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