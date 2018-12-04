Магазин с одеждой для детей оказался борделем

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Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться.
В центре внимания — сайт CPidzhak, как бы предлагающий услуги по аренде детской одежды. Издание News.ru и активисты движения «Сдай педофила» разоблачили его как площадку по торговле детьми, хотя разоблачать там особенно нечего — для любого очевидно, что речь идет не об аренде одежды.
Стандартное объявление выглядит следующим образом: фотография ребенка, а ниже подпись типа «фотомодель Мальвина, пять лет, 100 тысяч в час». Можно добавить в корзину, связаться с продавцом по Телеграмму, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на дом. При оптовой покупке (на 5 или более часов) скидка 30%.
Вряд ли найдется наивный, готовый предположить, что кому-то может понадобиться почасовая аренда обычной детской пижамки по цене нового айфона или трех билетов до Парижа и обратно. И можно даже не уточнять, что CP это известная в даркнете аббревиатура, обозначающее детское порно (childporno).
Столичное управление Следственного комитета уже начало проверку изложенной выше информации. И следствие, будем считать, разберется, установив истину. Однако уже сейчас есть обоснованные подозрения: дело совсем не в том, что «педофилы обнаглели и в открытую торгуют детьми», как пишут возмущенные комментаторы.
Нужно понимать две вещи.
Во-первых, обвинения в сексуальной эксплуатации детей в российском обществе не просто очень серьезные, а окончательные. В нашей стране нулевая толерантность к педофилам, любая история на эту тему гарантирует скандал и повышенную активность правоохранительных органов. Более того, по факту обвинения в педофилии зачастую отмирает даже принцип презумпции невиновности, — таким обвинениям верят сходу, без каких-либо доказательств, причем, не только на уровне СМИ и общества, но и в судах: известны откровенно абсурдные приговоры.
Проще говоря, за вычетом закрытых групп (например, образовательных учреждений, детских домов, монастырей, где все друг на друга повязаны), в стране нет проблемы «обнаглевших от безнаказанности педофилов». Скорее, наоборот, существует риск стать случайной жертвой ложного обвинения
Во-вторых, заявления о том, что извращенцы торгуют детьми в интернете — это, к огромному сожалению, правда. Налицо наличие целой индустрии, за функционерами которой охотятся правоохранительные органы всего мира. Но речь в данном случае идет о даркнете, позволяющем пользователям сохранять анонимность. Это не означает, что они неуязвимы (уязвимы; газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой проблеме и путях ее решения), но они относительно защищены и пытаются защитить себя еще больше. Отсюда сервера где-нибудь в Океании, оплата криптовалютами, позволяющими сохранить анонимность, а вдобавок — целый комплекс приемов для конспирации и «отвода глаза»: пароли, явки, кодовые слова, шифры — и так далее.
Это необходимо педофилам не только потому, что правоохранительные органы охотятся за ними и в «темном сегменте сети» тоже, но и ввиду нулевой толерантности людей к их извращенным потребностям. Даркнет наводнен персонажами, имеющими серьезные проблемы с законом, но у них есть собственное «гражданское общество». Даже торговцы наркотиками и ворующие информацию с кредиток хакеры с удовольствием сдают полиции извращенцев, занятых сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Даже для многих преступников дети — это святое.
Но в случае CPidzhak товар, что называется, показан «лицом». Сайт находится в общем доступе, зарегистрирован в России и практически не пытается играть в конспирацию. При этом он предлагает даже не детское порно, а торговлю детским телом. Это прямо-таки огромный бордель с 5-8 летними «моделями», из которых 15 девочек и 11 мальчиков. Поверить в такое (в том числе, в такую глупость и такую наглость) просто невозможно: если бы кто-то действительно создал подобный бордель, было бы чистым самоубийством «палить» его таким вот образом.
Следовательно, это фейк. И то, что мы имеем дело именно с фейком, доказано уже сейчас: фотографии детей-«моделей» были попросту скопированы с просторов интернета (что устанавливается простым поиском по фотографиям), некоторым снимкам уже более пяти-семи лет. Сейчас все они удалены с сайта. Вместо них предлагается посмотреть на фотографию Андрея Чикатило и надпись Я ИХ ВСЕХ СЪЕЛ (детей, видимо), однако нельзя сказать наверняка — это владельцы сайта так «пошутили» или хакеры-активисты постарались.
Весь вопрос в том, кому был нужен этот фейк? Если он действительно имеет какой-нибудь педофильский подтекст, следствие, как было сказано выше, разберется. Но если это «фейк ради фейка», то чего ради он был создан?
Первая и самая очевидная версия — это мошенники. У педофилов «попроще и понаивнее» банально выманивают деньги, прекрасно понимая, что за этим не последует жалоба в полицию, мол, мне семилетнюю девочку для утех обещали привезти, но кинули.
Второй вариант — это «ловля педофилов на живца». Подобными подставами могут заниматься сами правоохранители, в том числе, ради составления «базы педофилов» и улучшения статистики по раскрываемости громких дел. В ряде стран, например, в Австралии, где законодательство позволяет подобные методы, силовики сами размещают в даркнете детское порно, разыскивая его потребителей.
«Ловлей на живца» могут заниматься не только правоохранители, но и общественные движения. Правда, фальсифицировать историю с «борделем для педофилов» ради лайков и повышения собственной узнаваемости в данном случае довольно глупо: все сделано очень примитивно, и концы потом обязательно найдутся. Однако не остыла еще недобрая память проекта «Оккупай-педофиляй», ультраправые активисты которого ловили «извращенцев» на подставную утку — какого-нибудь подростка из числа сторонников ради того, чтобы ограбить и поглумиться. Большинство из этих активистов ныне осуждены, а идейный лидер — небезызвестный Максим Марцинкевич, он же Тесак — получил десять лет тюрьмы по обвинениям в причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.
Наконец, третья версия. Акцентирование такого понятия как криптовалюта и упоминание мессенджера Телеграмм может быть частью очередной кампании по запрету и того, и другого как «инструментов международной педофилии». У педофилов много разных «инструментов», включая обычные деньги и самые разные мессенджеры, но криптовалюты и Телеграмм в данном случае можно заранее оправдать: «магазин детей» оказался липой.
Мораль всей этой истории очень проста: в эпоху, когда балом правят фейки, а изощренная манипуляция общественным мнением идет на нескольких уровнях сразу, не нужно делать скоропалительных выводов, наоборот, стоит подвергать сомнению практически все, что приносит грязная пена с бескрайних просторов интернета. Прежде, чем кричать «дожили!» и «доколе?», стоит выделить хотя бы десять минут, чтобы сравнить концы с краями.
Сказке про мальчика и волков не один век. Но случаи, когда под воздействием фейков происходят даже госперевороты, мы имеем до сих пор. Одному из таких как раз недавно исполнилось ровно пять лет.
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