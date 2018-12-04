Спасших детей охотников наградили педикюрными наборами

Чиновники подарили охотникам из пермского села Чуваки педикюрные наборы в награду за спасение школьников, заблудившихся в лесу. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

Неделю назад третьеклассник и семиклассник отправились в лес на поиски убежавшей таксы и потерялись. Их искали спасатели, волонтеры и полиция, а нашли двое охотников — Геннадий Александрович Шадрин и Геннадий Иванович Шадрин.

Мужчин пригласили на Пермский краевой семейный форум и торжественно вручили им педикюрные наборы, блокноты, ручки, матрешку, шоколадки, посуду и коробочку с названием курорта.

«Я-то думал, путевку нам подарили — кости полечить, но это оказался рекламный диск. Видимо, что было на складе, то и дали», — отметил Геннадий Иванович.

Он заверил, что будет пользоваться педикюрным набором. Мужчина вспомнил, как в молодости побывал в маникюрном салоне, чтобы убрать заусенцы.

По словам Геннадия Ивановича, в Законодательном собрании региона им сделали еще один подарок — выделили по десять тысяч рублей на каждого. Эту сумму он планирует потратить на покупку пчел, а Геннадий Александрович хочет купить рыбацкие сапоги вместо старых и дырявых.