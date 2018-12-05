CМИ нашли человека с самым длинным языком в мире

Мужчина по имени Ягья Катувал из Непала может достать языком до середины лба. Как сообщила Daily Mail, он собирается заявить о себе и попытаться войти в Книгу рекордов Гиннесса.

Он работает водителем школьного автобуса, но рассказал изданию, что ребятишки его боятся и никогда не подходят близко.

«Некоторые писают в штанишки. Даже взрослые теряют сознание, когда видят, что я делаю», — рассказал мужчина.

Он намерен доказать, что способен полностью закрыть нос нижней губой, и одновременно лизнуть свой лоб.

Пользователи Twitter заподозрили, что у 35-летнего мужчины совсем нет зубов, и то он очарует стоматологов.