Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CМИ нашли человека с самым длинным языком в мире 

360tv.ru + ещё 2 33 минуты назад
Мужчина по имени Ягья Катувал из Непала может достать языком до середины лба. Как сообщила Daily Mail, он собирается заявить о себе и попытаться войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Он работает водителем школьного автобуса, но рассказал изданию, что ребятишки его боятся и никогда не подходят близко.
«Некоторые писают в штанишки. Даже взрослые теряют сознание, когда видят, что я делаю», — рассказал мужчина.
Он намерен доказать, что способен полностью закрыть нос нижней губой, и одновременно лизнуть свой лоб.
Пользователи Twitter заподозрили, что у 35-летнего мужчины совсем нет зубов, и то он очарует стоматологов.
360tv.ru: последние новости
СМИ: Кикабидзе нарушил обещание не приезжать в РФ и выступил в петербургском ресторане за 40 тыс. евро Аэропорты Домодедово и Шереметьево получат имена Ломоносова и Пушкина «Ей сделано уникальное предложение»: режиссер Сергей Пускепалис о новой должности Татьяны Дорониной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пообещали доставить «боль»326
Грызлов покинул заседание в Минске365
Супероружие России спасет США77
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД774
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии703
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес
01:10
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии
В мире Украина
01:08
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Общество
00:03
В Москве эвакуировали все вокзалы
Происшествия
00:50
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД
США Армия
00:28
Россия готова ответить на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение